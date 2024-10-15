Telegram анонсировал новую функцию верификации

Мессенджер Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем Telegram-канале .

Благодаря новому методу компании смогут экономить, используя мессенджер вместо рассылок пользователям SMS-сообщений с кодами верификации, подчеркнул он.

«Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway», — отметил Дуров.

Он добавил, что платформа уже проверила телефонные номера почти миллиарда пользователей. Цена отправки кода составит 0,01 доллара по всему миру, что намного дешевле SMS-сообщений. Новый способ верификации также менее уязвим в вопросах безопасности, заключил предприниматель.

Ранее глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев объявил о скором открытии офиса Telegram в стране. Этот шаг поможет республике оперативно удалять в мессенджере деструктивный контент.