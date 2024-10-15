Telegram анонсировал новую функцию верификации
Telegram запустил сервис верификации телефонных номеров Gateway для бизнеса
Мессенджер Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Благодаря новому методу компании смогут экономить, используя мессенджер вместо рассылок пользователям SMS-сообщений с кодами верификации, подчеркнул он.
«Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway», — отметил Дуров.
Он добавил, что платформа уже проверила телефонные номера почти миллиарда пользователей. Цена отправки кода составит 0,01 доллара по всему миру, что намного дешевле SMS-сообщений. Новый способ верификации также менее уязвим в вопросах безопасности, заключил предприниматель.
Ранее глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев объявил о скором открытии офиса Telegram в стране. Этот шаг поможет республике оперативно удалять в мессенджере деструктивный контент.