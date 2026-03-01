Теги в группах, умные даты и редактор стикеров: что вошло в обновление Telegram

Telegram обновил функции мессенджера. Теперь копировать сообщения из личных чатов могут только премиум-подписчики, появились теги в группах, умные даты и редактор стикеров.

Владельцы премиум-аккаунтов получили эксклюзивное право копировать сообщения из приватных переписок. Обычным пользователям эта функция недоступна.

В группах участники теперь могут добавить к имени тег с должностью или ролью. Админы контролируют редактирование, а их собственные метки выделяются цветом. Слова, например «завтра» или «1 марта», теперь становятся кликабельными — нажатие создает событие в календаре или напоминание.

Также в мессенджере появилась возможность накладывать подписи на GIF-анимацию перед отправкой, редактор стикеров теперь работает не только с фото. Кроме того, разработчики могут встроить вход через Telegram на сайты без форм и паролей.

Ранее в России начали замедлять мессенджер. Появились слухи о полной блокировке Telegram в стране, но Роскомнадзор не стал их комментировать.