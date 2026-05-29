Technical Communication Quarterly: одушевление ИИ стирает границу между программой и человеком

Профессор английского языка из Айовы Джо Мацкевич и его коллеги проанализировали, как журналисты используют слова вроде «знает», «понимает», «думает» в материалах об искусственном интеллекте. Об этом написала vecherka-spb.ru со ссылкой на журнал Technical Communication Quarterly.

Исследование показало, что выражения типа «ИИ знает» или «ChatGPT считает» могут создать у читателя ложное представление о наличии у программы собственных намерений, эмоций или внутреннего мира.

Ученые использовали базу новостей News on the Web и проверили, как часто рядом с терминами «ИИ» и «ChatGPT» встречаются глаголы типа «знает», «усваивает» и другие аналогичные выражения. Результат оказался неожиданным: в новостных материалах очеловечивание ИИ встречается реже, чем можно было предположить.