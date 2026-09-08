Сведенный с орбиты корабль «Прогресс МС-33» разрушился в атмосфере Земли

Проработавший с марта на Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-33» сошел с орбиты и разрушился в плотных слоях атмосферы Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации подчеркнули, что несгоревшие элементы грузового корабля упали в акваторию Тихого океана в несудоходном районе.

«Миссия завершена: грузовой корабль „Прогресс МС-33“ сведен с орбиты», — объявила пресс-служба.

Российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции 24 марта этого года. Работу по присоединению челнока провел космонавт Сергей Кудь-Сверчок.

Через месяц на Международную космическую станцию отправился еще один грузовой корабль — «Прогресс МС-34», который пристыковался к модулю «Звезда». На орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1а»