Космический грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковался к МКС

Российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Стыковку в дистанционном режиме успешно выполнил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Корабль запустили с Байконура в воскресенье, 22 марта. Он доставил на станцию больше 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки, 320 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода, предназначенных для пополнения атмосферы.

Также на МКС доставили радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в диапазоне, который еще не был изучен.

Ранее стало известно, что российские ученые начали разработку космической оранжереи для полета на Марс. В ней можно будет выращивать салат, морковь, томаты и перец.