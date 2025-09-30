Суд в Москве привлек Telegram к административной ответственности

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей за административное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

В сообщении указано, что постановлением Таганского районного суда компания Telegram Messenger Inc. признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Санкция предусматривает ответственность за неудаление информации интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России.

Ранее суд Таганского района Москвы выписал штраф в четыре миллиона сервису фотографий Pinterest. Взыскания наложили за неуплату предыдущих штрафов.