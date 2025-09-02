Московский суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей

Суд Таганского района Москвы выписал штраф в четыре миллиона сервису фотографий Pinterest. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Взыскания наложили за неуплату предыдущих штрафов. В результате суд назначил административное наказание по двум протоколам.

В марте фотохостинг признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных, сообщил RT.

Ранее в России оштрафовали социальную сеть TikTok. Суд постановил, что с площадки нужно взыскать четыре миллиона рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора. В 2024 году ведомство выписало соцсети штраф в 800 тысяч рублей за отказ от мониторинга выложенных на платформе материалов.

Также под санкции Роскомнадзора попали YouTube, Pinterest, платформа Twitch и мессенджер Telegram. Общая сумма штрафов превысила семь миллионов рублей.