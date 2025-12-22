Страны Запада стали готовиться к кибератакам на инфраструктуру России

Европейские правительства тайно провели учения по отработке кибератак. Они рассчитывают использовать полученные знания против России, сообщил немецкому изданию Die Welt хакеры.

«Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами», — заявил автор статьи.

По информации инсайдеров, в Эстонии существует Центр передового опыта в сфере кибербезопасности НАТО, который готовит специалистов для кибератак, в том числе на энергосистемы. На его базе прошли два крупных учения: по отражению нападения хакеров вымышленной страны Кримсонии на системы Берилии и наоборот.

Ранее в интернете появился фейк о взломе цифрового реестра воинского учета. Минобороны России заявило, что это невозможно.