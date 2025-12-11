Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета

Сообщения о взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности, такие сведения являются «вбросами». Об этом заявили в Министерстве обороны России .

«Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены. Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. Все они успешно пресекаются», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что безопасность информации обеспечена в полном объеме.

Создание цифрового реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который был подписан в апреле 2023 года. Его ведением занимается Минобороны. Первый этап создания системы завершили 1 ноября 2024 года, а в августе 2025 года министр обороны Андрей Белоусов объявил о завершении создания Государственной системы единого воинского учета.

Она позволяет дистанционно вставать и сниматься с учета, формировать и рассылать электронные повестки.

Ранее хакеры группировки KillNet создали интерактивную карту Украины, на которой обозначили заводы по производству дронов для ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил представитель кибервзломщиков.