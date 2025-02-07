Столичное предприятие импортозаместило сварочное оборудование для трубопроводов

Новую модель сварочного оборудования для трубопроводов запустили в производство на одном из столичных предприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Преимущество разработки в том, что она позволяет ремонтировать или укреплять полиэтиленовые трубы с большой толщиной стенки в „полевых“ условиях — на строительной площадке», — отметил он.

Оборудование предназначено для сварки встык при монтаже и ремонте полимерных труб. Сварка проводится при единственном высоком давлении, что требует повышенного качества. Новое оборудование отвечает этим требованиям и значительно ускоряет монтажные работы.

В Новой Москве сегодня формируют строительный кластер, в котором будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения и многое другое.