Столичное предприятие импортозаместило сварочное оборудование для трубопроводов

Новую модель сварочного оборудования для трубопроводов запустили в производство на одном из столичных предприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Преимущество разработки в том, что она позволяет ремонтировать или укреплять полиэтиленовые трубы с большой толщиной стенки в „полевых“ условиях — на строительной площадке», — отметил он.
Оборудование предназначено для сварки встык при монтаже и ремонте полимерных труб. Сварка проводится при единственном высоком давлении, что требует повышенного качества. Новое оборудование отвечает этим требованиям и значительно ускоряет монтажные работы.
В Новой Москве сегодня формируют строительный кластер, в котором будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения и многое другое.
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