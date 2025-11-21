Сто лучших товаров выбрали на всероссийском конкурсе

Сто лучших товаров России выбрали на конкурсе, объединившем производителей продукции и услуг по всей стране. В список попали и моторные масла, у которых учитывали качество, экологичность, безопасность и энергоэффективность.

«Это своего рода национальный проект в области качества. Оценка продукции основывается не только на мнении экспертов, но и на отзывах потребителей», — рассказал министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.

Моторные масла защищают детали двигателя от износа, увеличивают интервал замены и повышают экономичность. Отдельно эксперты отметили литиевую смазку для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.

«Обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами — ключевая задача нашей компании», — отметил зампредседателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Компания разработала собственную рецептуру смазочных материалов. Комплекс гидроизодепарафинизации, запущенный в Омске, помог ей перейти на полный цикл производства на основе отечественной компонентной базы. Чтобы обеспечить высокое качество, специалисты ежегодно проводят более полумиллиона испытаний.