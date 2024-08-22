Стартовал предзаказ на новые консоли Xbox

Корпорация Microsoft выпустила в продажу три новые консоли Xbox Series

Американская компания Microsoft представила для продажи новые версии игровых приставок Xbox. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Представители компании уточнили, что консоли — улучшенные версии моделей Xbox Series 2020 года. Флагманскую Xbox Series X оснастили расширенным до двух терабайтов накопителем и оформили в другой расцветке. Стоимость нового устройства составила 599 долларов.

Корпорация также произвела Xbox Series X Digital Edition. У нее нет оптического привода в отличие от оригинальной топовой консоли. Цифровой вариант приставки стоит 449 долларов.

Третий гаджет — консоль Xbox Series S с накопителем емкостью в терабайт. В оригинальной версии было 512 гигабайт памяти. Она обойдется покупателю в 349 долларов.

Microsoft уже открыла предзаказ на обновленные гаджеты. В Соединенных Штатах обновленные приставки запустят в продажу 15 октября, а в остальных регионах — 29 октября.

Накануне Microsoft объявила о планах заблокировать доступ российским организациям к своим облачным продуктам. Ограничения начнут действовать со 2 сентября.