Стартап в Германии создал боевые рои насекомых-киборгов для нужд НАТО

В Германии стартап SWARM Biotactics объявил об успешном завершении полевых испытаний программируемых роев биоэлектронных насекомых. Об этом сообщило издание Defense News Army .

Гендиректор предприятия Стефан Вильгельм заявил, что насекомые-киборги уже начали поступать на оснащение армий стран-членов НАТО. Речь идет о биогибридных комплексах, в которых живые насекомые выступили как мобильные платформы. К ним прикрепили миниатюрные нейронные интерфейсы с датчиками, камерами, модулями связи и нейростимуляции.

Операторы смогут удаленно управлять движением насекомых, направляя их в нужную сторону. Их планируют задействовать как разведчиков в туннелях, замкнутых пространствах и подземных коммуникациях, где не запустить микродроны.

Компания привлекла на развитие проекта примерно 13 миллионов евро (более одного миллиарда рублей). В штат вошли более 40 инженеров и ученых, работающих в США и Германии.

Ранее в Германии сообщали, что альянс планирует в ближайшие два года создать роботизированную и автоматизированную зону обороны на границе с Россией и Белоруссией.