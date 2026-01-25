НАТО в течение двух лет планирует создать на границе с Россией зону обороны с роботами

В ближайшие два года НАТО намерен создать на границе с Россией и Белоруссией роботизированную и автоматизированную систему обороны. Об этом газете Welt рассказал заместитель начальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин.

«Главная цель — защита стран, граничащих с Россией и Беларусью на так называемом „восточном фланге“», — отметил Ловин.

Это подразумевает сдерживание агрессии и готовность к самообороне в кризисной ситуации. Концепция Восточного фланга обороны направлена на улучшение существующих планов НАТО. Однако она применима не только к восточному флангу, но и в глобальном контексте.

Он добавил, что план укрепления восточного фланга НАТО учитывает опыт российско-украинского конфликта. Идея заключается в создании «роботизированной и автоматизированной зоны обороны». Она будет включать различные препятствия и технологии, которые противнику придется преодолеть, прежде чем он сможет продвинуться дальше.

Если специальные датчики обнаружат врага, они автоматически активируют систему обороны. В систему войдут дроны, частично автономные боевые машины, беспилотные наземные роботы и автоматизированные системы противовоздушной и противоракетной защиты, пояснил Ловин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Североатлантическому альянсу и странам Европы необходимо смириться с тем фактом, что Россия не позволит вплотную приблизиться к ее границам. Он призвал создать буферную зону между НАТО и РФ.