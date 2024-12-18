Стало известно о планах Роскомнадзора контролировать попытки обхода блокировок

Роскомнадзор представил проект приказа, из которого следует, что ведомство планирует контролировать все попытки обхода блокировок в России. Об этом сообщили «Ведомости».
По информации источника, документ обяжет имеющих лицензию на оказание услуг связи операторов предоставлять в РКН информацию, позволяющую идентифицировать пользовательское оборудование в интернете и средства связи.
Эта мера позволит Роскомнадзору защитить граждан от возможного вреда ограниченной к распространению на территории страны информации. Также ведомство узнает о пользователях Сети, посещающих заблокированные в России ресурсы.
На прошлой неделе в России заблокировали Viber, причиной стали нарушения законодательства. Генеральная прокуратура обнаружила факты публикации в мессенджере направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России информации.
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