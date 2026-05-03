Стало известно, когда дипфейки станут уголовным преступлением

В ближайшие один-два года в большинстве развитых стран дипфейки, особенно непристойного характера, признают уголовным преступлением. Это связано с тем, что они представляют серьезную угрозу для личной жизни людей и общественной безопасности, сообщил РИА «Новости» старший юрист MWS AI (входит в «МТС Web Services») Кирилл Дьяков.

«Большинство развитых стран и крупнейшие развивающиеся экономики, включая Россию, будут вынуждены криминализировать дипфейки — в особенности откровенного содержания. Это произойдет в течение года-двух, поскольку такие материалы несут серьезную угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности», — сказал он.

Юрист считает, что разумно принять закон, который криминализует публикацию интимных дипфейков без согласия человека. Также он считает необходимым обязать платформы удалять такой контент.

Сегодня в мессенджерах работает не менее 100 ботов, а в интернете сотни сайтов, которые позволяют «раздеть» человека без его согласия. Это создает серьезную угрозу для уязвимых групп и приводит к новым формам буллинга в школах, шантажа и вымогательства.

В России также ждут роста числа дипфейков в преддверии выборов в Госдуму. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров рассказал, что в борьбе с дезинформацией ключевым фактором стала скорость. Если официальная реакция запаздывает более чем на четыре часа, эффективность опровержения падает на 70–80%.