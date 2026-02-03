Стало известно, как умные датчики помогают подмосковной сфере ЖКХ

В Московской области продолжается цифровизация отрасли ЖКХ, в том числе за счет установки умных датчиков, которые дистанционно мониторят работу тепловых сетей и позволяют предупреждать аварийные ситуации. Количество предприятий с датчиками, работающими в сети «Интернета вещей» МТС, за год выросло почти на четверть.

Устройства круглосуточно следят за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а при отклонении от нормативов направляют оповещения по каналам связи в единую региональную систему.

По данным агентства развития коммунальной инфраструктуры «АРКИ», с которым работает провайдер, благодаря установке IoT-датчиков аварийные бригады приезжают на место в три раза быстрее, а среднее время, за которое устраняют неполадки, сократилось с шести до четырех часов.

«Проблему всегда лучше предотвратить, чем исправлять ее последствия. Цифровой контроль, обеспеченный нашим решением, значительно снижает риски выхода тепловой инфраструктуры из строя, что делает жизнь в Подмосковье более комфортной и безопасной», — отметил руководитель направления продуктов «Интернета вещей» МТС Сергей Бирюля.

Директор агентства «АРКИ» Дмитрий Крашенинников добавил, что проект приносит положительные результаты: несмотря на то что эта зима холоднее предыдущей, количество обращений жителей Московской области и аварийных ситуаций снизилось.