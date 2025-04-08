Голосовой помощник Ева принудительно разрывает каждый десятый звонок мошенника

Голосовой помощник Ева от МегаФона блокирует большинство мошеннических звонков, не доводя их до абонента, а порядка 10% таких звонков принудительно разрываются с помощью функции «Защита близких», запущенной в январе. Аналитики «МегаФона» подвели первые итоги ее внедрения.

Чтобы активировать функцию, необходимо добавить номера близких в настройках голосового помощника. Затем абоненты, которых хотят обезопасить таким образом, подтверждают намерение через СМС-код.

После этого, если мошенники пытаются позвонить на этот номер, Ева блокирует звонок, а абоненту, активировавшему защиту, приходит оповещение. Оператор рекомендует при их получении сразу связаться с близким, поскольку мошенник может предпринять новые попытки дозвониться до него. Стоит рассказать родственнику, что он только что разговаривал с мошенником, и напомнить базовые правила безопасности. В среднем мошенники, стремясь обойти антифрод-механики, пытаются связаться с потенциальной жертвой с пяти разных номеров.

Активнее всего услугой заинтересовались мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. На эту категорию пришлось более 65% клиентов, подключивших Еву; в среднем они вносят в базу по два номера для защиты.

«Специалисты „МегаФона“ ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. „Защита близких“ от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов», — отметил коммерческий директор оператора Дмитрий Рудских.