Стала известна причина массового сбоя в работе мессенджеров и сервисов в России

Массовый сбой в работе мессенджеров и других интернет-сервисов в России связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом RT сообщили в Роскомнадзоре.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов», — заявили в РКН.

Хакерскую атаку отразили около 15:00. Сейчас сервисы и мессенджеры работают в обычном режиме.

Днем 21 августа сервис Downdetector начал массово получать жалобы на работу Telegram. Чаще всего пользователи мессенджера жаловались на неполадки с подключением к серверу и получением сообщений. Также не обновлялась лента каналов и чатов.

Вслед за Telegram в Роскомнадзоре зафиксировали проблемы с WhatsApp, сообщали «Известия».