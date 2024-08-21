Массовый сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp

Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Telegram

Фото: РИА «Новости»

Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp столкнулись с массовыми сбоями. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

В работе Telegram больше всего жалоб поступило на подключение к серверу. Также наблюдаются неполадки с приложением и получением сообщений. У пользователей мобильной версии не обновляется лента чатов и каналов.

Неполадки в Telegram и WhatsApp начались примерно в одно время — после 14:00.

Ранее сбой в работе Telegram произошел в России 19 августа. Проблемы зарегистрировали в 00:15 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Московской областей.

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