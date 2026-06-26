Стал известен самый быстрый мобильный оператор на подмосковных трассах

МегаФон показал лучшую скорость на ключевых автомобильных трассах Подмосковья. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования TelecomDaily, проведенного на восьми автодорогах в первой половине июня.

Средняя скорость скачивания данных в сети МегаФона составила 68,9 Мбит/с (почти на треть выше, чем у ближайшего конкурента), а передачи — 22,9 Мбит/с. Чаще всего по телефону разговаривают на трассе М-7 «Волга», а мобильным интернетом пользуются на М-5 «Урал».

Пик по числу абонентов на каждой отдельно взятой трассе зависит от сезона. В апреле люди чаще ездят по Калужскому шоссе, на новогодние праздники — по «Волге», «Уралу» и «Дону», а на майские — по трассам «Холмогоры», «Балтия», «Нева» и Киевскому шоссе.