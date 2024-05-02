США обвинили Россию и Китай в развертывании космических вооружений | 360°

Технологии 02 мая 2024, 01:57 США обвинили Россию и Китай в развертывании космических вооружений Пламб: Россия и Китай разрабатывают космическое оружие РИА «Новости»

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Россия и Китай якобы занимаются созданием космического оружия. Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб.

«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ — это абсолютно так», — сказал он на слушаниях в конгрессе.

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По его словам, речь идет о разработке, размещении и развертывании «противокосмических вооружений» наземного и орбитального базирования.

Пламб считает, что Россия разрабатывает прототип вооружений кинетического типа, а Китай — роботизированные спутники двойного назначения.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ближайшее время внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции по проблеме оружия в космосе.