Проект резолюции России по оружию в космосе внесут в СБ ООН в ближайшее время | 360°

25 апреля 2024, 17:36
Проект резолюции России по оружию в космосе внесут в СБ ООН в ближайшее время
Рябков анонсировал внесение в СБ ООН проекта резолюции по оружию в космосе
Россия в ближайшее время внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции по проблеме оружия в космосе. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».
«Он (проект — прим. ред.) будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие», — уточнил он, пояснив, что решения на эту тему были приняты уже давно.
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Если у Соединенных Штатов, продолжил Рябков, имеются какие-то фантомные представления о чем-то, то стране следует как минимум объясниться, указав, что ее конкретно беспокоит.
Россия, по его словам, создаст всеобъемлющий проект, который сможет помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космосе.
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