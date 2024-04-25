Проект резолюции России по оружию в космосе внесут в СБ ООН в ближайшее время | 360°

Мир 25 апреля 2024, 17:36 Проект резолюции России по оружию в космосе внесут в СБ ООН в ближайшее время Рябков анонсировал внесение в СБ ООН проекта резолюции по оружию в космосе РИА «Новости»

Читать 360 в

Россия в ближайшее время внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции по проблеме оружия в космосе. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

«Он (проект — прим. ред.) будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие», — уточнил он, пояснив, что решения на эту тему были приняты уже давно.

Реклама

Если у Соединенных Штатов, продолжил Рябков, имеются какие-то фантомные представления о чем-то, то стране следует как минимум объясниться, указав, что ее конкретно беспокоит.

Россия, по его словам, создаст всеобъемлющий проект, который сможет помочь задаче запуска разработки международного договора о недопущении гонки вооружений в космосе.