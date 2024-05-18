Сроки поставок новых российских самолетов изменили | 360°

Технологии 18 мая 2024, 02:46 Сроки поставок новых российских самолетов изменили Перенос сроков поставок российских самолетов связали с безопасностью пассажиров РИА «Новости»

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Планы по количеству и срокам выпуска гражданских самолетов до 2030 года изменили. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Решение приняли в связи с необходимостью проведения программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров.

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Передачу самолетов SJ-100 перенесли с 2023-го на 2026-й год, МС-21 и «Байкала» — с 2024-го на 2025-й, Ил-114 — с 2024-го на 2026-й, «Ладоги» — с 2025-го на 2028-й. План общего количества поставок гражданских самолетов до 2030 года сократили с 1081 до 994 единиц.

Ранее на официальном сайте нормативно-правовых актов появилась информация, что правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства.