Специалисты IT-сектора стали самыми активными пользователями дейтинг-сервисов

Подавляющее большинство россиян заявили, что нормально относятся к романам со своими коллегами. При этом сотрудники IT-сектора в силу специфики профессии чаще пользуются дейтинг-приложениями. Это следует из данных исследования, которое провел сервис «VK Знакомства» и карьерное медиа «Буду». Его результаты привела пресс-служба «ВКонтакте».

Более половины опрошенных респондентов заявили, что легко заводят новые знакомства. Самыми успешными среди них оказались предприниматели и представители креативных индустрий.

Каждый второй представитель IT-сектора рассказал, что находит новые контакты в социальных сетях, через друзей или дейтинг-приложения. Причиной они назвали удаленную работу и желание отдохнуть в одиночестве после рабочего дня.

При этом менее половины респондентов заявили, что готовы вписать свидания с потенциальными партнерами в свой рабочий график. Более трети сказали, что отказались бы от встречи из-за загрузки. Основная доля тех, кто часто отменяет свидания, пришлась на врачей.

О готовности завязать отношения с представителем другой профессиональной сферы заявили 70% опрошенных, при этом большая часть из них пришлась на педагогов, которые подчеркнули, что не рассматривают возможность заводить романы на работе.

Среди причин, которые мешают знакомствам, респонденты чаще всего называли желание побыть в одиночестве, усталость от общения на работе, переработки и сложности с поиском партнера с похожим графиком. В опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек из разных регионов России.

Петербург оказался самым дорогим городом России для организации романтического свидания. Ужин в ресторане и букет из семи роз обойдется почти в шесть тысяч рублей. Поэтому жители города могут позволить себе не более 20 романтических встреч в месяц. Для москвичей количество месячных свиданий оказалось самым высоким по России — 24. Жители остальных городов-миллионников в среднем проводят 16 романтических встреч за месяц.