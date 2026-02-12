Аналитики рассчитали стоимость романтического вечера в Санкт-Петербурге в 2026 году

Аналитики рассчитали стоимость романтического вечера в Санкт-Петербурге. В Северной столице ужин в ресторане с атмосферой для свидания и букет из семи алых роз в среднем обойдутся в 5 942 рубля, написал «Петербург2» .

Исследование показало, что Петербург входит в число городов, где романтические встречи стоят дороже всего. Однако жители не спешат экономить на свиданиях.

По данным анализа, москвичи могут позволить себе примерно 24 свидания в месяц, а петербуржцы — около 20. В других городах-миллионниках этот показатель ниже — в среднем 16 романтических встреч за месяц.

За последний год средняя стоимость свидания снизилась на 2,4%. Это произошло из-за удешевления цветов и небольшого снижения среднего чека в ресторанах.

В феврале 2026 года только 15% ресторанов в крупных городах соответствовали критериям «идеального места для свидания». К таким заведениям относятся те, что предлагают уютную атмосферу, приглушенный свет, стильный интерьер и получают положительные отзывы гостей.

Петербург лидирует по количеству таких ресторанов — их насчитали 134. Для сравнения: в Москве — 83, а в Новосибирске — 48.

Петербуржцы традиционно ценят атмосферу и детали. В городе легко найти ресторан, где можно устроить незабываемое свидание, не жертвуя комфортом и эстетикой.