SpaceX запустит тестирование подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам

Компания SpaceX протестирует интернет-подключение Starlink напрямую к мобильным телефонам уже через три дня. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X .

Он прокомментировал публикацию о том, что прямое подключение к спутникам даст возможность пользоваться интернетом в любой точке планеты без задействования сигнала с наземных вышек сотовой связи.

«Бета-тестирование интернет-подключения Starlink напрямую к мобильным телефонам начнется через 3 дня», — подчеркнул Маск.

Ранее основатель SpaceX и Tesla объяснил, почему космический корабль Starship рухнул на девятой минуте тестового запуска. По его словам, седьмое испытание сорвалось из-за утечки кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя. В результате ЧП возникло большое давление, превышающее выпускную способность вентиляционного отверстия. Инженеры оснастят корабль системой пожаротушения. Также они решат, как увеличить площадь вентиляционного отверстия.