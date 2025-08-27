SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом Starship в 10-й тестовый полет

Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship стартовала в 10-й испытательный полет. Трансляцию запуска из Техаса вела американская компания Space X.

Ракета успешно стартовала и начала выход на расчетную высоту. Спустя три минуты после начала полета верхняя ступень космического корабля отделилась от первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. Наблюдалась штатная траектория движения.

В январе очередной тестовый запуск многоразового корабля Starship прошел неудачно. Вторая ступень не вышла на орбиту, поэтому сотрудникам SpaceX пришлось объявить о потере космолета.

Первый тестовый полет многоразового космического корабля состоялся в апреле 2023 года. Из девяти испытательных пусков в истории Starship только четыре были успешными.