SpaceX объявила о потере корабля Starship во время тестового запуска

Очередной тестовый запуск многоразового корабля Starship окончился неудачно. Вторая ступень не вышла на орбиту, SpaceX объявила о потере космолета. Об этом сообщил телеканал CNN .

Компания Илона Маска в седьмой раз отправила свою мегаракету на орбиту Земли. Одной из ключевых задач тестового запуска была отработка поимки и отправки ускорителя первой ступени Starship, известной как Super Heavy, обратно на стартовую башню Starbase с помощью специальной технологии. Примерно через семь минут после старта ускоритель прижался к башне, но на девятой минуте связь прервалась.

«На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль», — объявила инженер SpaceX Кейт Тайс.

Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship разрушился во время подъемного импульса. Пресс-служба компании сообщила, что участники проекта изучат данные летного испытания, чтобы установить причину произошедшего.

Первый тестовый полет многоразового космического корабля состоялся в апреле 2023 года. В марте 2024 года, во время третьего запуска, связь пропала на этапе входа аппарата в атмосферу.