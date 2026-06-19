SpaceX предупредила ЕС о рисках для спутниковой связи на Украине

Компания SpaceX направила европейским чиновникам предупреждение о том, что планы Евросоюза ограничить доступ к радиочастотам приведут к глобальным помехам, в том числе для спутниковой связи на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times .

В мае ЕС предложил зарезервировать часть частотного диапазона для европейских операторов, фактически отрезав от него американских и китайских игроков. В документе SpaceX говорится, что это создает риск либо полного отсутствия услуг прямой спутниковой связи для европейцев, либо масштабных помех от новых операторов, которые затронут критически важные службы на Украине.

По мнению компании, инициатива Брюсселя ставит страну регистрации выше экономических и технических реалий. Предложение еще предстоит согласовать с государствами ЕС и Европарламентом.

Источник, близкий к SpaceX, сообщил, что компания рассчитывает повлиять на ситуацию, учитывая обеспокоенность представителей отрасли и нескольких европейских правительств.

В феврале заблокированные терминалы Starlink на Украине подняли вопрос замены системы спутникового интернета SpaceX.