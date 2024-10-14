«Никакого прорыва нет». Эксперт раскрыл хитрый пиар-ход Маска с посадкой ступени Starship

Посадка ступени ракеты Starship продемонстрировала, как вырос уровень космических технологий за последние 70 лет. Об этом рассказал в стриме 360.ru с Екатериной Малашенко эксперт по космонавтике Максим Цуканов.

По его мнению, успешное возвращение ступени на стартовую платформу после запуска не является выдающимся событием для SpaceX, но показывает высокий уровень развития космической отрасли. Цуканов напомнил, что системы посадки ракеты-носителя разрабатывали еще советские специалисты. Ракета в этом случае не возвращалась сама, а «ловилась» с помощью самолета или парашюта.

«Прорыва здесь нет. Есть очень интересное наблюдение, что на заре космической эры, если корабль или какая-то часть корабля или ракеты опускается на расстояние от 10 — 20 километров от заданной точки, то это очень хороший результат», — объяснил он.

В случае с Starship точность в расстоянии стала достигать уже метров, добавил эксперт. Основатель SpaceX заявил, что с помощью возвращения ступени компания будет экономить время, но на деле у нее возникнут новые сложности.

«Если говорить про идею, которую продвигает Илон Маск, то идет такой нарратив что, „мы ракету поймали, сразу заправили и снова отправили“. То есть мы не тратим время, ракета уже на стартовом столе, но это не совсем так — [ей] обязательно требуется обслуживание», — отметил он.

Специалист пояснил, что перед запуском инженеры в любом случае должны будут убедиться, не возникли ли неполадки в ракете.

«Если она (ракета — прим. ред.) опустилась возле какого-то монтаже-испытательного комплекса или на стартовый стол, это не имеет никакого значения, потому что несколько дней эксперты должны проводить анализ, насколько двигатели исправны, можно ли ее запускать во второй раз», — заключил он.

Ранее SpaceX третий раз отложила отстыковку космического корабля Crew Dragon от МКС. Планы компании сорвались из-за неблагоприятных погодных условий.