Сообщения каналам, обрезка голосовых и темы-вкладки. Telegram выпустил обновление

Команда Telegram выпустила обновление мессенджера. Теперь пользователи смогут писать личные сообщения каналам, быстро переключаться между темами и отправлять фотографии в высоком качестве, сообщила пресс-служба мессенджера.

Авторы контента получили возможность включить режим общения с подписчиками напрямую, через личные сообщения, и установить плату за каждое. При этом личные данные владельцев каналов останутся скрытыми.

В настройках групп можно выбрать тему и один из двух интерфейсов — большой сбоку либо маленький сверху. Это позволит в одно касание переходить к нужной теме из списка чатов.

Голосовые сообщения можно обрезать, вместо того чтобы раз за разом удалять неудачные и отправлять новые. Для этого нужно лишь сместить метки начала и окончания аудио.

Telegram при отправке изображений предлагал сжимать их или отправлять в оригинальном разрешении. Теперь пользователи смогут выбрать еще один вариант — высокое разрешение.

Владельцы устройств на операционной системе iOS получили возможность кнопкой «Поделиться» отправлять в редактор историй фотографии и видеозаписи из других приложений. Опция опросов тоже обновилась. Теперь можно указать до 12 вариантов ответа и сохранять опросы в избранном.

Ранее стало известно об интеграции чат-бота Grok в Telegram. Илон Маск и Павел Дуров договорились о сотрудничестве сроком на один год. RT сообщил, что американский предприниматель выпустит также мессенджер XChat со сквозным шифрованием и исчезающими сообщениями.