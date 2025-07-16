Смартфоны и планшеты начнут дешеветь в России. Падение цен составит до 20%

Экономист Балынин: смартфоны и планшеты в России подешевеют на 10-20% в 2025 год

Стоимость планшетов и смартфонов в российских магазинах снизится на 10-20%. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Конечно, в зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более приятными», — сказал он.

Дешевле станут также ноутбуки и компьютеры (на 8–12%), телевизоры и холодильники (на 5–10%), пылесосы (на 4–7%) и фотоаппараты и видеокамеры (на 3–5%).По словам Балынина, на это повлияли несколько причин.

В первую очередь, снижение цен на технику обусловлено сокращением спроса на предыдущие модели техники за счет научно-технического прогресса, который ускоряет работу производителей по выпуску товаров с усовершенствованиями.

Кроме того, на стоимость оказало влияние развитие отечественного производства бытовой техники и электроники, устойчивое и длительное укрепление рубля, а также возросшая конкуренция среди производителей и продавцов товаров.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер назвал устаревшее или очень новое ПО одной из главных причин быстрой разрядки смартфонов.