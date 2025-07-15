IT-эксперт Геллер назвал устаревшее или очень новое ПО одной из главных причин быстрой разрядки смартфонов

Главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета, консультант в администрации президента Российской Федерации Артем Геллер в разговоре с RT перечислил причины быстрой разрядки смартфонов.

«На самом деле таких причин довольно много. Это или устаревшее, или очень новое программное обеспечение, это вирусы, это запущенные фоновые процессы вроде VPN... Срок службы телефона, пыль», — сказал эксперт.

Он добавил, что на время работы смартфона от батареи влияет алгоритм зарядки и используемые аксессуары. Правильно будет заряжать гаджет, только он практически полностью разрядился.

Геллер подчеркнул важность использования «правильных» аксессуаров. Речь идет об правильных вилках, оригинальных кабелях и так далее.