Скоростной интернет в 2026 году благодаря спутникам получит вся Россия, включая Арктику

Мишустин: в 2026 году запустят спутники, которые обеспечат интернетом всю Россию

Россия в 2026 году запустит на орбиту четыре спутника, которые позволят подключить к скоростному широкополосному интернету всю территорию страны, включая Арктику. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

«В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран [Евразийского] союза в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете», — уточнил глава правительства.

Мишустин назвал развитие группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня одним из ключевых направлений работы.

В ноябре прошлого года ракету-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» успешно запустили с космодрома «Восточный». С вводом этого устройства орбитальная группировка достигла штатного состава.