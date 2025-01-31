Скоростной интернет в 2026 году благодаря спутникам получит вся Россия, включая Арктику

Россия в 2026 году запустит на орбиту четыре спутника, которые позволят подключить к скоростному широкополосному интернету всю территорию страны, включая Арктику. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
«В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран [Евразийского] союза в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете», — уточнил глава правительства.
Мишустин назвал развитие группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня одним из ключевых направлений работы.
В ноябре прошлого года ракету-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» успешно запустили с космодрома «Восточный». С вводом этого устройства орбитальная группировка достигла штатного состава.
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