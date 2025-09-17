Пользователи «Авито» пожаловались на масштабный сбой

Пользователи интернет-сервиса по размещению объявлений «Авито» пожаловались на масштабный сбой в его работе. Об этом сообщил сайт Downdetector .

За последний час зафиксировали более двух тысяч жалоб на работу сервиса, притом что за прошедшие сутки их всего 2,3 тысячи. Активнее всего жаловались жители Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Подмосковья.

В пресс-службе «Авито» опровергли 360.ru информацию о проблемах с доступом к платформе и заявили, что все работает в штатном режиме.

Предыдущий масштабный сбой фиксировали в воскресенье — тогда с проблемами столкнулись пользователи «Госуслуг». За сутки зафиксировали более трех тысяч обращений.