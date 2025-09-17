Пользователи «Авито» пожаловались на масштабный сбой

Пользователи интернет-сервиса по размещению объявлений «Авито» пожаловались на масштабный сбой в его работе. Об этом сообщил сайт Downdetector.
За последний час зафиксировали более двух тысяч жалоб на работу сервиса, притом что за прошедшие сутки их всего 2,3 тысячи. Активнее всего жаловались жители Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Подмосковья.
В пресс-службе «Авито» опровергли 360.ru информацию о проблемах с доступом к платформе и заявили, что все работает в штатном режиме.
Предыдущий масштабный сбой фиксировали в воскресенье — тогда с проблемами столкнулись пользователи «Госуслуг». За сутки зафиксировали более трех тысяч обращений.
