Складные экраны китайских смартфонов не выдержали морозов

Sohu: смартфоны со складными экранами оказались неустойчивыми к холоду

Китайские пользователи столкнулись с массовой поломкой складных экранов на смартфонах. По данным портала Sohu , число жалоб значительно выросло после фестиваля «Мир льда и снега», который прошел в Харбине и привлек огромное количество туристов.

Владельцы смартфонов отметили, что основной экран гаджета работал нормально, но при полной раскладке аппарата на стекле появлялись черные полосы, пятна и даже трещины.

Владелица поврежденного на холоде смартфона заявила, что в ремонтном сервисе ей сказали, что складные экраны плохо переносят резкую смену температур.

Эксперты объяснили, что гибкие OLED-экраны сделаны их многослойных полимеров и сверхтонкого стекла. При низких температурах эти материалы сначала твердеют, а потом становятся хрупкими, что приводит к утечке жидких слоев.

Владельцам посоветовали держать смартфон во внутреннем кармане, чтобы он не заморозился, и при температуре ниже -15 градусов пользоваться обычным гаджетом.

