Штрафы вырастут в десятки раз: за участками россиян хотят следить с помощью дронов

Росреестр хочет использовать дроны для контроля за участками россиян

Росреестр предложил ввести изменения в КоАП, благодаря которым можно будет бесконтактно возбуждать административные дела о правонарушениях в области земельного хозяйства. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Данные для наблюдения планируется получать при помощи беспилотников, космической съемки и самолетов.

Инициаторы поправок считают, что это может повысить эффективность контроля за использованием земельных участков. Также в рамках законопроекта планируется увеличение штрафов за неисполнение предписаний федеральных и муниципальных проверяющих.

Для юридических лиц штрафы могут увеличить в 10 раз, для физических — до 20 тысяч рублей.

Муниципальные штрафы для юридических лиц сегодня составляют от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, для физлиц — от 300 до 500 рублей.

Юрист Олег Черкасов опровергал слухи, чтобы за приготовлением шашлыков в неположенном месте следят дроны.