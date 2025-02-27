Шок-контент заполонил Instagram

Ленту Reels в Instagram* заполонили рекомендации с неприемлемым контентом и сценами насилия. Об этом сообщил сайт securitylab.ru .

Массовые жалобы пользователей начали поступать с вечера 26 февраля. Многие юзеры отметили, что соцсеть буквально превратилась в даркнет, а алгоритмы словно потеряли контроль над фильтрацией контента.

Редакция сайта проверила информацию. На утро 27 февраля проблема оказалась актуальной — в ленте Reels действительно появлялись ролики с шок-контентом. Предположительно, сбой мог случиться в алгоритмах модерации. Некоторые пользователи отказались от использования Instagram* до нормализации ситуации.

Администрация соцсети не комментировала случившееся. В официальных каналах компании нет информации о возможных сбоях или изменениях в системе фильтрации контента.

Ранее специалисты выявили уязвимость в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, которая позволяет шпионскому программному обеспечению проникать на гаджеты пользователей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена