МВД предупредило о критической проблеме в безопасности WhatsApp

Специалисты выявили уязвимость в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, которая позволяет шпионскому программному обеспечению (ПО) автоматически проникать на устройства пользователей. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия», — уточнили в ведомстве.

Вредоносное ПО Graphite проникает на телефоны через зараженные PDF-файлы, которые распространяются через групповые чаты. Достаточно, чтобы пользователь открыл их или перешел по ссылкам, тогда «установка трояна происходила автоматически».

По словам члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова, это ставит под угрозу миллионы людей. Ведь это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности.

В декабре 2024 года депутат Госдумы Андрей Свинцов допускал, что в России могут ограничить работу WhatsApp * на один или два месяца, так как руководство мессенджера отказывалось сотрудничать с российскими властями.

*WhatsApp принадлежит Meta. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.