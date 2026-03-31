Шадаев выступил против наказания за использование VPN

Минцифры применяет меры для минимализации использования VPN, но выступает против административной ответственности за это. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ», его слова передал ТАСС .

Глава ведомства отметил, что Минцифры — орган исполнительной власти, и обязан решать поставленные задачи. В частности, задачу по снижению использования VPN. Он напомнил об ограничениях, наложенных на работу некоторых зарубежных платформ и отметил, что не всегда удается договориться с ними о выполнении требований российского законодательства.

«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил Шадаев.

В Госдуме опровергли полный запрет VPN. Запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие цифровой экономики, так как они являются важным инструментом в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.