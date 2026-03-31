Шадаев выступил против наказания за использование VPN
Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN
Минцифры применяет меры для минимализации использования VPN, но выступает против административной ответственности за это. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ», его слова передал ТАСС.
Глава ведомства отметил, что Минцифры — орган исполнительной власти, и обязан решать поставленные задачи. В частности, задачу по снижению использования VPN. Он напомнил об ограничениях, наложенных на работу некоторых зарубежных платформ и отметил, что не всегда удается договориться с ними о выполнении требований российского законодательства.
«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил Шадаев.
В Госдуме опровергли полный запрет VPN. Запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие цифровой экономики, так как они являются важным инструментом в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.