Шадаев допустил ограничение иностранных облачных сервисов в России

В России могут применить практику поэтапного ограничения использования зарубежных облачных сервисов, которые имеют российские аналоги. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на Tadviser Summit.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина об «ухудшении» качества зарубежных IТ-сервисов, действующих против России, но не ушедших до конца с российского рынка.

«Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения», — процитировало Шадаева агентство «Прайм».

По его словам, в крупных корпорациях могут обсудить возможность о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где существуют российские программы с аналогичным функционалом. Это поможет отечественным компаниям, даст им возможность дополнительно заработать.

Путин на встрече с представителями деловых кругов в мае заявил, что иностранные ресурсы, которые не ушли из России, но продолжают действовать против нее — «надо душить, отвечать им взаимностью».

Ранее партия «Новые люди» предложила обязать вернувшиеся зарубежные компании отчислять 2% от выручки в специальный фонд. По мнению депутатов, это защитит внутренний рынок от «деструктивных последствий реинтеграции организаций».