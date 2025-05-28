«Новые люди» призвали обязать вернувшиеся бренды отчислять 2% выручки в фонд

Партия «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым предложили обязать вернувшиеся иностранные компании отчислять 2% от выручки в специальный фонд, чтобы избежать вытеснения российских производителей. Фракция внесла законопроект в Госдуму. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Депутаты предложили установить меры воздействия на организации, которые после 22 февраля 2022 года прекратили работать в России. Среди мер — требование о раскрытии используемых технологий и обязательные отчисления в Фонд технологического суверенитета страны.

По оценкам экспертов, совокупная выручка 100 крупнейших иностранных компаний в 2021 году составляла 12,9 триллиона рублей. Аналогичный показатель по оставшимся в России компаниям в прошлом году составил около 6,7 триллиона рублей.

«Таким образом, в случае возврата всех ушедших после 22 февраля 2022 года иностранных компаний общий объем их выручки оценивается в 6,2 триллиона рублей. В таком случае, общий объем отчислений в Фонд технологического суверенитета Российской Федерации составит до 124 миллиардов рублей», — заявили в документе.

Также организации недружественных государств в случае деятельности в России должны будут раскрывать используемые технологии, направленные на создание высокотехнологичной продукции, работы или услуги.

«Подобное требование подразумевает получение доступа к иностранным технологиям, что позволит российским организациям осуществить анализ и разработку аналогичных технологий российского производства», — заявили депутаты.

В партии отметили, что принятие такого законопроекта позволит защитить внутренний рынок от «деструктивных последствий реинтеграции организаций», которые ранее прекратили деятельность в России.