Сервисы диагностики техники по состоянию масел показали на Промышленном форуме в Удмуртии

Специалисты компании «Газпромнефть — смазочные материалы» выступили экспертами XXII Промышленного форума Удмуртии, состоявшегося в Ижевске. Там собрались ведущие предприятия в области нефти, газа и химии, металлургии, энергосбережения и комплексной безопасности. Мероприятие организовало региональное министерство промышленности и торговли.

Компания представила проект комплексного сервиса оперативной диагностики оборудования. Он позволит эффективно использовать смазочные материалы в разных механизмах. За несколько минут по состоянию масла можно будет узнать, какие проблемы есть в деталях, и таким образом сократить число крупных поломок. Точность и скорость обработки данных также будут способствовать снижению затрат.

Всего на форум приехали свыше 5000 руководителей предприятий и экспертов из регионов России и из-за рубежа. Участники продемонстрировали широкий спектр решений и услуг для производств в области инжиниринга, технического переоснащения, промышленного оборудования, современных технологий нефтегазодобычи и разработок в сфере теплоэнергетики.

«Крупные федеральные форумы — незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения», — заявил гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев выразил заинтересованность в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями.

«Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу четыре направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности», — отметил он.

Министр подчеркнул, что только там можно увидеть столь значительный спектр разработок предприятий из самой Удмуртии и других регионов.