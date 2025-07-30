Сервис «умных» онлайн-касс «Эвотор» столкнулся со сбоем

Пользователи сервиса «умных» онлайн-касс «Эвотор» пожаловались на масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию технических проблем Downdetector .

В комментариях пользователи сообщили, что не могут попасть на сайт и войти в личный кабинет. Общее число жалоб на пике достигло 120.

За последний час жалобы на работу онлайн-касс «Эвотор» поступили из Калининградской и Магаданской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Тувы.

Кассы «Эвотор» используют в своей работе предприниматели. Терминал выбивает чеки, автоматически передает данные в налоговую, а также помогает вести бухгалтерию.

В минувший вторник, 29 июля, с массовым сбоем из-за хакерской атаки столкнулись сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также отделения медицинской сети «Семейный доктор».

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора признаков DDoS-атаки не обнаружили и продолжили выяснять причины сбоя.