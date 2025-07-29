РКН не обнаружил DDoS-атак на сеть аптек «Столичка»

Специалисты РКН зафиксировали сбой в работе сетей «Столички» и «Семейный доктор»

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора признаков DDoS-атаки в работе аптек «Столички», «Неофарм» и клинике «Семейный доктор» не обнаружили, зафиксирован сбой. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются», — отметили в РКН.

Ранее сообщалось о якобы взломе информационной инфраструктуры ряд аптек сети «Столичка» и столичной клиники «Семейный доктор». Предварительно, причиной могла стать хакерская атака.

Аналогичные проблемы наблюдались в других российских регионах. В частности, жители Санкт-Петербурга не смогли купить товары в «Столичках».

Позже представители «Столички» заявили, что работа аптек нарушена из-за технических причин. В АО «Семейный доктор» уточнили, что функционируют в штатном режиме. Там добавили, что данные пациентов находятся в безопасности.