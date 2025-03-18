Сервис диагностики оборудования по смазочным материалам представили в Санкт-Петербурге

На Конгрессе цифровизации нефтегазовой отрасли NEFT 4.0 в Санкт-Петербурге представили цифровой сервис предиктивной диагностики G-Lab. В этом году мероприятие собрало более 380 экспертов, чтобы обсудить новейшие цифровые решения, направленные на повышение эффективности промышленных предприятий.

Этот сервис уже применяется на предприятиях нефтегазовой, металлургической, транспортной и энергетической отраслей. Система анализирует состав масла в механизмах, оценивает техническое состояние оборудования, прогнозирует остаточный ресурс и моделирует возможные сценарии работы. Это помогает предприятиям следить за исправностью техники в режиме реального времени, предотвращая внезапные поломки и внеплановые простои.

«Сегодня бизнесу нужны точные и быстрые прогнозы, которые позволяют выстраивать стратегию технического обслуживания оборудования в реальном времени», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что сервис помогает предприятиям достичь нового уровня цифровой зрелости, а его эффективность подтверждается тремя годами работы.

Использование цифровых технологий в промышленности снижает риски незапланированных остановок, сокращает затраты на ремонт и увеличивает срок службы оборудования. Системы предиктивной диагностики, такие как G-Lab, становятся важным элементом стратегии модернизации промышленных предприятий.