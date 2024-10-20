Сенсору объявили бойкот. Производители электроники начали возвращать кнопки

Производители гаджетов все чаще стали отказываться от опции сенсорного управления, сообщила газета The Wall Street Journal . Даже компания Apple оснастила последнюю версию айфона новой кнопкой, обратили внимание журналисты.

Автор статьи напомнил, что ведущие разработчики со всего мира потратили почти два десятилетия для того, чтоб сделать сенсорные экраны удобными и функциональными. Теперь все может оказаться зря — вышедшие из моды кнопочные гаджеты вновь становятся популярными.

«Тирания сенсорных экранов, возможно, подходит к концу», — отметил обозреватель.

Накануне россиянам посоветовали отключить функцию автоподключения к общественным сетям Wi-Fi. По словам IT-эксперта Ильназа Гатауллина, через такие точки доступа мошенники могут красть данные.