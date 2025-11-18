Сбой в работе хостинга Cloudflare затронул сайты по всему миру

Предоставляющая услуги по распространению контента и кибербезопасности компания Cloudflare объявила о сбое в работе системы. Это затронуло тысячи сайтов по всему миру, включая социальную сети X, ChatGPT и другие популярные сервисы, в том числе отслеживающий сбои Downdetector.

В пресс-службе Cloudflare заявили, что знают о проблеме и ищут пути ее решения.

«Сбой может затронуть несколько клиентов. Более подробную информацию мы предоставим по итогам начатого расследования», — заявили в компании.

Система Cloudflare работает как защитный экран и ускоритель между пользователем и исходным веб-сервером для фильтрации вредоносного трафика и кеширования содержимого для более быстрой загрузки.

Миллионы веб-сайтов полагаются на ее услуги, а глобальная сеть центров обработки данных системы имеет решающее значение для инфраструктуры интернета.

Судя по сообщениям на сайте Cloudflare, перед сбоем компания объявила о проведении планового технического обслуживания в центре обработки данных в Сантьяго. Работы планировали провести за три часа (с 15:00 до 18:00 по московскому времени).

В середине октября масштабный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. На проблемы с загрузкой видео пожаловались пользователи из США, Великобритании и Японии.