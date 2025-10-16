Массовый сбой работы YouTube затронул пользователей по всему миру

Крупный сбой в работе видеохостинга YouTube затронул пользователей из нескольких стран мира. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector , отслеживающей нарушения в работе интернет-сервисов.

Наибольшее число жалоб поступило из Соединенных Штатов Америки, где их количество превысило 268 тысяч. Значительные перебои в работе сервиса также зафиксировали в Великобритании и Японии.

Пользователи столкнулись с ограничениями при добавлении и просмотре видеозаписей. Многие также сообщали о проблемах с доступом к функции комментирования.

Сервис YouTube предоставляет услуги видеохостинга и принадлежит компании Google. Ежемесячная аудитория платформы превышает два миллиарда пользователей по всему миру.

Ранее серьезный сбой произошел на сайте электронных ПТС 8 октября. Оформленные после 18 сентября документы внезапно аннулировались.